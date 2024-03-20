Телюкова (Тюлюкова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюкова (Тюлюкова) Евдокия Александровна

Место рождения

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
02.10.1881

Сын: Телюков Яков Романович

Отец ребёнка: Телюков (тюлюков) Роман Никитич

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
1897

Сын: Телюков (тюлюков) Кондратий Романович

Отец ребёнка: Телюков (тюлюков) Роман Никитич

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Смерть
Неизвестно
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