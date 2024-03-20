Телюкова (Тюлюкова) Евдокия Александровна
Место рожденияМогилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1850
Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
02.10.1881
Отец ребёнка: Телюков (тюлюков) Роман Никитич
Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
1897
Сын: Телюков (тюлюков) Кондратий Романович
Отец ребёнка: Телюков (тюлюков) Роман Никитич
Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Смерть
Неизвестно