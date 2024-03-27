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Шарибжанов Абдулла

Место рождения

д.Актуково

Дата рождения

1890

Дата смерти

23.07.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Шарибжан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916

Сын: Абдуллин Хамзя

Мать ребёнка: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Абдуллина) Шафика

Мать ребёнка: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан

Рождение ребёнка
22.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан

Рождение ребёнка
30.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан

Рождение ребёнка
?.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан

Смерть
23.07.1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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