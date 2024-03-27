Шарибжанов Абдулла
Место рожденияд.Актуково
Дата рождения1890
Дата смерти23.07.1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Шарибжан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Шарибжанов Абдула Ранен/контужен. Картотека потерь — Картотека потерь — Воинская часть 171-й пехотный Кобринский полк Место рождения. Губерния Нижегородская губ. Место рождения. Уезд Сергачский уезд Место рождения. Волость Уразовская вол. Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 10.02.1915 Место события под Гродно Тип документа Карточка на выбывших (нижние чины)
Рождение ребёнка
1916
Сын: Абдуллин Хамзя
Мать ребёнка: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Абдуллина) Шафика
Мать ребёнка: Шарибжанова (Аляутдинова) Фярхижан
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
22.01.1926
Рождение ребёнка
30.12.1929
Рождение ребёнка
?.08.1940
Смерть
23.07.1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно