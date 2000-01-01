Никулин Степан Савельевич
Место рожденияст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
ст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.
Мать ребёнка: Никулина (усова) Александра Федоровна
х. Салтынь, Хоперский округ, Область Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно