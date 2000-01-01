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Никулин Степан Савельевич

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Место рождения

ст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Никулин Савелий Николаевич

Мать: Никулина Параскева Яковлевна

ст. Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.

Сын: Никулин Павел Степанович

Мать ребёнка: Никулина (усова) Александра Федоровна

х. Салтынь, Хоперский округ, Область Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина (усова) Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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