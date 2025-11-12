Гнедин Александр Павлович
мужской, родился 06.07.1980, Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
ОтецГнедин Павел Николаевич27.08.1956 г.р.
МатьСоломатина Любовь Анатольевна03.06.1963 г.р.
Супруги
Гнедина (Абрамчева) Елена Владимировна30.08.1983 г.р.
Дети
Гнедина Варвара Александровна20.11.2012 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1980
Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
09.10.2010
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.11.2012
Дочь: Гнедина Варвара Александровна
Мать ребёнка: Гнедина (Абрамчева) Елена Владимировна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область