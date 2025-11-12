Гнедин Александр Павлович 06.07.1980 — найти родственников по фамилии на Familio

Гнедин Александр Павлович

Автор
АГ
Гнедин А.

мужской, родился 06.07.1980, Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Отец
Гнедин Павел Николаевич27.08.1956 г.р.
Мать
Соломатина Любовь Анатольевна03.06.1963 г.р.
Супруги
Гнедина (Абрамчева) Елена Владимировна30.08.1983 г.р.
Дети
Гнедина Варвара Александровна20.11.2012 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1980

Отец: Гнедин Павел Николаевич

Мать: Соломатина Любовь Анатольевна

Ольгинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Бракосочетание
09.10.2010

Жена: Гнедина (Абрамчева) Елена Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Рождение ребёнка
20.11.2012

Дочь: Гнедина Варвара Александровна

Мать ребёнка: Гнедина (Абрамчева) Елена Владимировна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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