Вишняков Иван Петрович 28.05.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вишняков Иван Петрович

Место рождения

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.05.1877

Дата смерти

26.05.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1877

Отец: Вешняков Петр Иванович

Мать: Вешнякова Екатерина Стефановна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Переезд в период 1929-1934 из Морозово в Архангельск
Военная служба
1898
Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Ильин Василий Иванович

Мать ребёнка: Вишнякова (Ильина) Пелагея Евграфовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Демобилизация
10.02.1906
Рождение ребёнка
10.03.1906

Дочь: Ильина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Вишнякова (Ильина) Пелагея Евграфовна

Петербург
Бракосочетание
01.05.1906

Жена: Вишнякова (Ильина) Пелагея Евграфовна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Вишняков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Вишняков Федор Иванович

Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
07.01.1921

Дочь: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Вишняков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Вараксина (Вишнякова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
После 1929
Морозово
Последнее упоминание о место жительстве Морозово
Смерть
26.05.1934
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
справка из ЗАГС Архангельска

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