Вишняков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1877
Дата смерти26.05.1934
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1877
Место жительства
Неизвестно
Переезд в период 1929-1934 из Морозово в Архангельск
Военная служба
1898
Рождение ребёнка
30.03.1901
Мать ребёнка: Вишнякова (Ильина) Пелагея Евграфовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Демобилизация
10.02.1906
Рождение ребёнка
10.03.1906
Дочь: Ильина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Вишнякова (Ильина) Пелагея Евграфовна
Петербург
Бракосочетание
01.05.1906
Бракосочетание
Около 1911
Рождение ребёнка
1912
Сын: Вишняков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
07.01.1921
Дочь: Рогова (Вишнякова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1925
Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Вараксина (Вишнякова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Вишнякова (Демидова) Клавдия Михайловна
Место жительства
После 1929
Морозово
Последнее упоминание о место жительстве Морозово
Смерть
26.05.1934
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
справка из ЗАГС Архангельска