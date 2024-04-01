Stanley Noble — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stanley Noble

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1791

Дата смерти

05.04.1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Farmer
Рождение ребёнка
1818

Сын: Standley William M

Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Moss (Standley) Elizabeth

Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy

Рождение ребёнка
1825

Сын: Standley Josiah

Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy

Рождение ребёнка
04.02.1828

Сын: Standley John Richard

Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy

Рождение ребёнка
1832

Сын: Standley Henry

Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Zerbe (Standley) Susannah

Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy

Смерть
05.04.1862
Похороны
08.04.1862

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