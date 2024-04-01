Stanley Noble
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1791
Дата смерти05.04.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Farmer
Рождение ребёнка
1818
Сын: Standley William M
Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Moss (Standley) Elizabeth
Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy
Рождение ребёнка
1825
Сын: Standley Josiah
Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy
Рождение ребёнка
04.02.1828
Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy
Рождение ребёнка
1832
Сын: Standley Henry
Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Zerbe (Standley) Susannah
Мать ребёнка: Stanley (Smart) Nancy
Смерть
05.04.1862
Похороны
08.04.1862