Некрасов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1982
Дочь: Некрасова Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Николаевна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно