Некрасов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1982

Дочь: Некрасова Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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