Бондаренко Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Николай Александрович

Место рождения

Вилижаны, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

17.12.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Вилижаны, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
18.02.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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