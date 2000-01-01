Дмитрюкова Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Серафима Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1896 ст.

Сын: Дмитрюков Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1897 ст.

Дочь: Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.

Сын: Дмитрюков Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1901 ст.

Сын: Дмитрюков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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