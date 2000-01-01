Дмитрюкова Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1896 ст.
Сын: Дмитрюков Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1897 ст.
Дочь: Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Сын: Дмитрюков Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1901 ст.
Сын: Дмитрюков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитрюков Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно