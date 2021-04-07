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Норовяткин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1961

Дата смерти

07.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1961

Отец: Норовяткин Иван Александрович

Мать: Норовяткина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
?.12.1988

Сын: Норовяткин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Норовяткина Мария

Рождение ребёнка
03.10.1990

Сын: Норовяткин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Норовяткина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норовяткина Мария

Смерть
07.04.2021
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