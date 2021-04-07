Норовяткин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1961
Дата смерти07.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1961
Рождение ребёнка
?.12.1988
Сын: Норовяткин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Норовяткина Мария
Рождение ребёнка
03.10.1990
Сын: Норовяткин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Норовяткина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Норовяткина Мария
Смерть
07.04.2021