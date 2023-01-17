Шишкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шишкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Шишкин Григорий Иванович
Старый Кокуй, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Шишкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Шишкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Шишкин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно