Шишкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина Евдокия

Шишкина Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шишкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Шишкин Григорий Иванович

Старый Кокуй, Малмыжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шишкин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Шишкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Шишкин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Шишкин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close