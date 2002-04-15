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(Гераничева) Арина Викторовна
(Гераничева) Арина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.2002
Пол
Женский
Отец
Гераничев Виктор Александрович
1975 г.р.
Мать
Гераничева (Иванцова) Дина Владимировна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2002
Отец:
Гераничев Виктор Александрович
Мать:
Гераничева Дина Владимировна
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