Ордин Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Тимофей Иванович

Место рождения

д. Полутовская

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ордин Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Ордина Агафья Ефимовна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ордин Адреян Тимофеевич

Мать ребёнка: Ордина Агафья Ефимовна

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Ордина Агафья Ефимовна

д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Агафья Ефимовна

д. Полутовская
Смерть
Неизвестно
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