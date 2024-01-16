Ордин Тимофей Иванович
Место рожденияд. Полутовская
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Ордина Агафья Ефимовна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Ордина Агафья Ефимовна
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Ордина Агафья Ефимовна
д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Агафья Ефимовна
д. Полутовская
Смерть
Неизвестно