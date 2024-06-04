Скрябин Шумилко Оксенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Шумилко Оксенов

Место рождения

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1661

Пол

Мужской

Отец

Около 1603 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1661

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