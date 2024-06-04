Скрябин Шумилко Оксенов
Место рождениядер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1661
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1661