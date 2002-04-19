Мухин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Мухин Степан

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мухин Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
01.04.1926

Сын: Мухин Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна

СССР Костромская область, Нерехтский район, деревня Мелехово
Рождение ребёнка
1936

Сын: Мухин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Барабанова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
шофёр
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