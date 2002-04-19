Мухин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Мухин Степан
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1926
Сын: Мухин Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна
СССР Костромская область, Нерехтский район, деревня Мелехово
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Барабанова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
шофёр