Иванова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1970
Сын: Иванов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
19.12.1974
Дочь: Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
11.01.1976
Сын: Иванов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Павлович