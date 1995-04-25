Котов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1905
Дата смерти25.04.1995
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1905
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ковалева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Котова Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Смирнова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Котова Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
12.07.1933
Мать ребёнка: Котова Домна Яковлевна
Лучня, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.03.1941
Мать ребёнка: Котова Федора Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1946
Дочь: Милютина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Котова Федора Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Федора Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Домна Яковлевна
Смерть
25.04.1995