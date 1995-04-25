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Котов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1905

Дата смерти

25.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1905

Отец: Котов Григорий Афанасьевич

Мать: Котова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ковалева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Котова Домна Яковлевна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Смирнова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Котова Домна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.07.1933

Сын: Котов Николай Иванович

Мать ребёнка: Котова Домна Яковлевна

Лучня, Медвенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.03.1941

Сын: Котов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Котова Федора Николаевна

Рождение ребёнка
08.11.1946

Дочь: Милютина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Котова Федора Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Федора Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Домна Яковлевна

Смерть
25.04.1995
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