Осинкин-Осипов Иван Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
01.11.1898 ст.
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1914 ст.
Мать ребёнка: Осинкина-Осипова (Матвеева) Екатерина Тимофеевна
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно