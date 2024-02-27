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Осинкин-Осипов Иван Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Осинкин Мартын Яковлевич

Мать: Осинкина Неонила Яковлевна

Бракосочетание
01.11.1898 ст.

Жена: Осинкина-Осипова (Матвеева) Екатерина Тимофеевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1914 ст.

Сын: Осипов Василий Иванович

Мать ребёнка: Осинкина-Осипова (Матвеева) Екатерина Тимофеевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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