Надыршина Богданова (Абдулгазизова) Бадигулямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надыршина Богданова (Абдулгазизова) Бадигулямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Музафар

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Музафарова) Шамсиямал

Отец ребёнка: Богданов Музафар

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Музафарова) Шамсизиган

Отец ребёнка: Богданов Музафар

Рождение ребёнка
1815

Сын: Музафаров Губайдулла

Отец ребёнка: Богданов Музафар

Рождение ребёнка
1819

Сын: Музафаров Тухватулла

Отец ребёнка: Богданов Музафар

Рождение ребёнка
1822

Сын: Музафаров М-Кафий

Отец ребёнка: Богданов Музафар

Рождение ребёнка
1825

Сын: Музафаров Хисматулла

Отец ребёнка: Богданов Музафар

Смерть
Неизвестно

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