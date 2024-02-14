Надыршина Богданова (Абдулгазизова) Бадигулямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Музафар
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Музафарова) Шамсиямал
Отец ребёнка: Богданов Музафар
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Музафарова) Шамсизиган
Отец ребёнка: Богданов Музафар
Рождение ребёнка
1815
Сын: Музафаров Губайдулла
Отец ребёнка: Богданов Музафар
Рождение ребёнка
1819
Сын: Музафаров Тухватулла
Отец ребёнка: Богданов Музафар
Рождение ребёнка
1822
Сын: Музафаров М-Кафий
Отец ребёнка: Богданов Музафар
Рождение ребёнка
1825
Сын: Музафаров Хисматулла
Отец ребёнка: Богданов Музафар
Смерть
Неизвестно