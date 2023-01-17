Вшивцева (Шульмина) Васса Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Вострикова Ксения Лаврентивна
Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Иванцова Степанида Лаврентивна
Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Вшивцев Григорий Лаврентивич
Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вшивцев Ларион Лаврентивич
Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Акилина Лаврентивна
Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Лаврентивна
Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Вшивцев Антон Лаврентивич
Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович
Обуховское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763