Вшивцева (Шульмина) Васса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Шульмина) Васса Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Вострикова Ксения Лаврентивна

Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Вшивцев Иван Лаврентивич

Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Иванцова Степанида Лаврентивна

Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Вшивцев Григорий Лаврентивич

Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Ларион Лаврентивич

Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Акилина Лаврентивна

Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Лаврентивна

Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Вшивцев Антон Лаврентивич

Отец ребёнка: Вшивцев Лаврентий Наумович

Обуховское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Лаврентий Наумович

Смерть
После 1763
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