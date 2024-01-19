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Семенова Анастасия Семеновна

Место рождения

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.10.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: Алексеева Ксения Алексеевна

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Васильев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Снетков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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