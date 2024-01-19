Семенова Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения20.10.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1897 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Васильев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Снетков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно