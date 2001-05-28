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(Mgdesyan) Zarina

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Место рождения

Bogdanovka village (Ninotsminda town since 1991), Georgian SSR, USSR

Дата рождения

03.03.1967

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1967

Отец: Mghdesyan Karlen

Мать: Mghdesyan Elida

Bogdanovka village (Ninotsminda town since 1991), Georgian SSR, USSR
Рождение ребёнка
15.08.1991

Дочь: Elena

Отец ребёнка: Manasyan Vaghinak

Moscow, Russia
Рождение ребёнка
28.05.2001

Дочь: Elita

Отец ребёнка: Manasyan Vaghinak

Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Manasyan Vaghinak

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