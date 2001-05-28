(Mgdesyan) Zarina
Место рожденияBogdanovka village (Ninotsminda town since 1991), Georgian SSR, USSR
Дата рождения03.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1967
Отец: Mghdesyan Karlen
Мать: Mghdesyan Elida
Bogdanovka village (Ninotsminda town since 1991), Georgian SSR, USSR
Рождение ребёнка
15.08.1991
Дочь: Elena
Отец ребёнка: Manasyan Vaghinak
Moscow, Russia
Рождение ребёнка
28.05.2001
Дочь: Elita
Отец ребёнка: Manasyan Vaghinak
Moscow, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Manasyan Vaghinak