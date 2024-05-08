Троценко (Петрова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918
Отец: Петров Иван
Мать: Петрова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1938
Сын: Троценко Николай Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1949
Дочь: Лямина (Теплякова) Наталия Павловна
Отец ребёнка: Тепляков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1951
Отец ребёнка: Тепляков Павел Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1956
Дочь: Ковалева (Троценко) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Тепляков Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Первомайский муниципальный район, Ярославская область