Григорий Леонтиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Леонтий Николаев
Мать: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Мария Леонова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Мария Леонова
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Самойла Григорьев
Мать ребёнка: Мария Леонова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Мария Леонова
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Семен Григорьев
Мать ребёнка: Мария Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Леонова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1826