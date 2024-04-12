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Григорий Леонтиев

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1735 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1801 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Леонтий Николаев

Мать: Екатерина Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Мария Леонова

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Мария Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Самойла Григорьев

Мать ребёнка: Мария Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Мария Леонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Семен Григорьев

Мать ребёнка: Мария Леонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Леонова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
1826
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