Калабалин Семён Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калабалин Семён Афанасьевич

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Место рождения

с. Сулимовка, Полтавская обл., Украина

Дата рождения

03.09.1903

Дата смерти

24.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Сулимовка, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1920 по 1923
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
По 1920
с. Сторожевое, Чутовский р-н, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1923 по 1931
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1931 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1939
г. Винница, Винницкая обл., Украина
Место жительства
С 1939 по 1940
Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
С 1940 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1950
г. Кутаиси, Грузия
Место жительства
С 1950 по 1956
с. Мотовиловка, Любарский р-н, Житомирская обл., Украина
Место жительства
С 1956 по 1972
Клеменово, Егорьевск, Московская область
Смерть
24.06.1972
Клеменово, Егорьевск, Московская область
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