Калабалин Семён Афанасьевич
Место рожденияс. Сулимовка, Полтавская обл., Украина
Дата рождения03.09.1903
Дата смерти24.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Сулимовка, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1920 по 1923
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
По 1920
с. Сторожевое, Чутовский р-н, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1923 по 1931
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1931 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1939
г. Винница, Винницкая обл., Украина
Место жительства
С 1939 по 1940
Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
С 1940 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1950
г. Кутаиси, Грузия
Место жительства
С 1950 по 1956
с. Мотовиловка, Любарский р-н, Житомирская обл., Украина
Место жительства
С 1956 по 1972
Смерть
24.06.1972