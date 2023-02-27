Рагозин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Рагозин Сильвестр
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1765
Сын: Рагозин Минай
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рагозин Фелимон
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1768
Сын: Рагозин Сафон
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1772
Сын: Рагозин Фома
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1793