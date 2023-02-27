Рагозин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРагозин Тимофей

Рагозин Тимофей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Рагозин Сильвестр

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1765

Сын: Рагозин Минай

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рагозин Фелимон

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рагозин Сафон

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1772

Сын: Рагозин Фома

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Салмонида

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close