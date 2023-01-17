Казанцева (Казанцева) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Казанцева) Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Казанцев Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Казанцев Гавриил Фомич

Рождение ребёнка
24.03.1854

Сын: Казанцев Гавриил Гаврилович

Отец ребёнка: Казанцев Гавриил Фомич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Казанцев Гавриил Фомич

Смерть
1892
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