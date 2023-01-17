Казанцева (Казанцева) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Казанцев Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Казанцев Гавриил Фомич
Рождение ребёнка
24.03.1854
Сын: Казанцев Гавриил Гаврилович
Отец ребёнка: Казанцев Гавриил Фомич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казанцев Гавриил Фомич
Смерть
1892