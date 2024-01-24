Воронин Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Воронин Алексей Александрович

Мать: не указана

Смерть
1943
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