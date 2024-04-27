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Schmidt (Mitt) Jürri

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Место рождения

Uniküla Haaslava

Дата рождения

12.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1836

Отец: Mitt Jaan

Мать: Mitt (juttra) Liis Schmidt

Uniküla Haaslava
Бракосочетание
1856

Жена: Schmidt Ann

Рождение ребёнка
20.09.1857

Сын: Шмидт Ян

Мать ребёнка: Schmidt Ann

Рождение ребёнка
27.03.1859

Дочь: Schmidt Мари

Мать ребёнка: Schmidt Ann

Рождение ребёнка
14.05.1861

Сын: Шмидт Юган Juhan

Мать ребёнка: Schmidt Ann

Рождение ребёнка
21.11.1864

Дочь: Pint Minna

Мать ребёнка: Schmidt Ann

Рождение ребёнка
Между 1866 и 1873

Сын: Шмидт Август

Мать ребёнка: Schmidt Ann

Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Петерсон Анна

Мать ребёнка: Schmidt Ann

Смерть
Неизвестно
Liflyandka village
Похороны
Неизвестно
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