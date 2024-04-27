Schmidt (Mitt) Jürri
Место рожденияUniküla Haaslava
Дата рождения12.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1836
Отец: Mitt Jaan
Uniküla Haaslava
Бракосочетание
1856
Жена: Schmidt Ann
Рождение ребёнка
20.09.1857
Сын: Шмидт Ян
Мать ребёнка: Schmidt Ann
Рождение ребёнка
27.03.1859
Дочь: Schmidt Мари
Мать ребёнка: Schmidt Ann
Рождение ребёнка
14.05.1861
Сын: Шмидт Юган Juhan
Мать ребёнка: Schmidt Ann
Рождение ребёнка
21.11.1864
Дочь: Pint Minna
Мать ребёнка: Schmidt Ann
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1873
Сын: Шмидт Август
Мать ребёнка: Schmidt Ann
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Петерсон Анна
Мать ребёнка: Schmidt Ann
Смерть
Неизвестно
Liflyandka village
Похороны
Неизвестно