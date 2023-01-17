Чернышева (Лидокина) Евфросинья Петровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Лидокин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1875
Рождение ребёнка
22.07.1876
Сын: Чернышев Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1877
Дочь: Соломея Васильевна
Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1880
Сын: Чернышев Никонор Васильевич
Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1882
Дочь: Князева Ольга
Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1883
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно