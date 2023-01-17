Чернышева (Лидокина) Евфросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Лидокина) Евфросинья Петровна

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Место рождения

Большеустьикинское, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Лидокин Петр

Мать: не указана

Большеустьикинское, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.06.1875

Муж: Чернышев Василий Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1876

Сын: Чернышев Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1877

Дочь: Соломея Васильевна

Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1880

Сын: Чернышев Никонор Васильевич

Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1882

Дочь: Князева Ольга

Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1883

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Чернышев Василий Иванович

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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