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Максимов Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1975

Дата смерти

05.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1975

Отец: Максимов Павел Александрович

Мать: Максимова Антонина Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюбенко (Максимова) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна

Смерть
05.11.2019

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