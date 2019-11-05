Максимов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1975
Дата смерти05.11.2019
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1975
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзюбенко (Максимова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Максимова (Тырышкина) Татьяна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2019