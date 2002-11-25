Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна
Место рожденияд. Верхнее Биккузино, Кугарчинский район , БАССР
Дата рождения20.11.1919
Дата смерти25.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамитов Халим Исмагилович
Рождение ребёнка
22.06.1941
Отец ребёнка: Хамитов Халим Исмагилович
Рождение ребёнка
07.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамитов Халим Исмагилович
Смерть
25.11.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно