Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна

Место рождения

д. Верхнее Биккузино, Кугарчинский район , БАССР

Дата рождения

20.11.1919

Дата смерти

25.11.2002

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

После 1898 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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1941 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1919

Отец: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Мать: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Халим Исмагилович

Рождение ребёнка
15.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Халим Исмагилович

Рождение ребёнка
22.06.1941

Сын: Хамитов Рубин Халимович

Отец ребёнка: Хамитов Халим Исмагилович

Рождение ребёнка
07.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Халим Исмагилович

Смерть
25.11.2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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