Толстоброва -- Неонила Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1907
Сын: Толстобров Николай Семенович
Отец ребёнка: Толстобров Алексей Семенович
https://drive.google.com/file/d/1QFG9w9HG-NSNTA8TAjomE7OYnubc--0f/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно