Соколов Константин Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1793
Дочь: Агрофена Константиновна
Мать ребёнка: Соколова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1799
Сын: Соколов Филипп Константинович
Мать ребёнка: Соколова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
26.10.1807
Дочь: Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: Соколова Варвара Петровна
Смерть
Неизвестно