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Соколов Константин Прокофьевич

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Место рождения

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Прокофий Кондратьевич

Мать: Соколова Аграфена Ивановна

Жары, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1793

Дочь: Агрофена Константиновна

Мать ребёнка: Соколова Варвара Петровна

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1799

Сын: Соколов Филипп Константинович

Мать ребёнка: Соколова Варвара Петровна

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1807

Дочь: Прасковья Константиновна

Мать ребёнка: Соколова Варвара Петровна

Брылино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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