Афиноген Прокопич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Герасим Афиногенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Финогенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Финогенова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно