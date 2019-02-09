Елагин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлагин Николай Васильевич

Елагин Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1902

Дата смерти

02.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1902

Отец: Елагин Василий Васильевич

Мать: Иванова Аграфена Александровна

Рождение ребёнка
28.11.1925

Сын: Елагин Геннадий

Мать ребёнка: Елагина Мария Михайловна

Военная служба
Неизвестно
Генерал
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елагина Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник железной дороги
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елагина Мария Михайловна

Смерть
02.09.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close