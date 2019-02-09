Елагин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1902
Дата смерти02.09.1976
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1902
Рождение ребёнка
28.11.1925
Сын: Елагин Геннадий
Мать ребёнка: Елагина Мария Михайловна
Военная служба
Неизвестно
Генерал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елагина Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
начальник железной дороги
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елагина Мария Михайловна
Смерть
02.09.1976