Гремяков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гремяков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Гремяков Яков Николаевич

Мать ребёнка: Гремякова Агриппина А

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гремяков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Гремякова Агриппина А

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гремяков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гремякова Агриппина А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гремякова Агриппина А

Смерть
Неизвестно
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