Гремяков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Гремякова Агриппина А
Рождение ребёнка
1899
Сын: Гремяков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Гремякова Агриппина А
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гремяков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гремякова Агриппина А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гремякова Агриппина А
Смерть
Неизвестно