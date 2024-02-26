Логвинова Евгения Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.2010
Сын: Логвинов Даниил Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.2015
Дочь: Логвинова Валерия Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности