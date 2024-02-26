Логвинова Евгения Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвинова Евгения Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.2010

Сын: Логвинов Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.2015

Дочь: Логвинова Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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