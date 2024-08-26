Степан Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
из д. Красота помещика Ивана Ларионова сына Чирикова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Федосья Игнатьевна
Смерть
1750
Перерва, Демянский муниципальный район, Новгородская область