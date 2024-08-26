Степан Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепан Артемьевич

Степан Артемьевич

Место рождения

Красота, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Красота, Демянский муниципальный район, Новгородская область
из д. Красота помещика Ивана Ларионова сына Чирикова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Федосья Игнатьевна

Смерть
1750
Перерва, Демянский муниципальный район, Новгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.