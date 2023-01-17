Жучкова (Васечкина) Матрена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1898
Дата смерти16.07.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1932
Дочь: Зимарева Нина Акимовна
Отец ребёнка: Жучков Аким Васильевич
Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1978
Орёл, город Орёл, Орловская область