Жучкова (Васечкина) Матрена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖучкова (Васечкина) Матрена Сергеевна

Жучкова (Васечкина) Матрена Сергеевна

avatar

Место рождения

Цурикова, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

15.09.1898

Дата смерти

16.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Цурикова, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
22.05.1932

Дочь: Зимарева Нина Акимовна

Отец ребёнка: Жучков Аким Васильевич

Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жучков Аким Васильевич

Смерть
16.07.1978
Орёл, город Орёл, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close