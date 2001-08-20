Воробьев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1941
Дата смерти20.08.2001
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941
Рождение ребёнка
21.12.1969
Дочь: Дмитриева (Воробьева) Алла Николаевна
Мать ребёнка: Воробьева (Селюто) Александра Владимировна
Рождение ребёнка
21.04.1974
Сын: Воробьев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Воробьева (Селюто) Александра Владимировна
Смерть
20.08.2001