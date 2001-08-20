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Воробьев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1941

Дата смерти

20.08.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1941

Отец: Воробьев Иван Николаевич

Мать: Воробьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
21.12.1969

Дочь: Дмитриева (Воробьева) Алла Николаевна

Мать ребёнка: Воробьева (Селюто) Александра Владимировна

Рождение ребёнка
21.04.1974

Сын: Воробьев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Воробьева (Селюто) Александра Владимировна

Смерть
20.08.2001

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