Лунина (Лунина) Татьяна Андреева
Место рожденияМихайловская
Дата рождения28.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1893
Отец: Лунин Андрей Дмитриев
Мать: Мавра Петровна
Михайловская
Крещение
29.12.1893
Якушево
Бракосочетание
12.05.1917
Муж: Лунин Павел Семёнов
Якушево
Рождение ребёнка
26.08.1918
Дочь: (Лунина) Анфиса Павловна
Отец ребёнка: Лунин Павел Семёнов
Михайловская
Смерть
Неизвестно