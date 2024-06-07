Лунина (Лунина) Татьяна Андреева 28.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лунина (Лунина) Татьяна Андреева

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

28.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1893

Отец: Лунин Андрей Дмитриев

Мать: Мавра Петровна

Михайловская
Крещение
29.12.1893
Якушево
Бракосочетание
12.05.1917

Муж: Лунин Павел Семёнов

Якушево
Рождение ребёнка
26.08.1918

Дочь: (Лунина) Анфиса Павловна

Отец ребёнка: Лунин Павел Семёнов

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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