Селезнева Ольга Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Ольга Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Селезнев Яков Петрович

Рождение ребёнка
02.03.1903

Сын: Селезнев Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Селезнев Яков Петрович

ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Яков Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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