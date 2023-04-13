Селезнева Ольга Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Селезнев Яков Петрович
Рождение ребёнка
02.03.1903
Отец ребёнка: Селезнев Яков Петрович
ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно