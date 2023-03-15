Амелин Григорий Васильевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелин Григорий Васильевич?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелин Павел? Григорьевич

Мать ребёнка: Амелина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Амелина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амелин Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Амелина Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амелина Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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