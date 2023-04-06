Моргачев Филипп Ананьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Моргачев Ананий Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно