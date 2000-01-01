Кочергина Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1941
Отец: Ли Михаил Джан
Мать: Ли Акулина Касьяновна
Рождение ребёнка
02.05.1966
Сын: Кочергин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кочергин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочергин Николай Алексеевич