Кочергина Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочергина Галина Михайловна

Кочергина Галина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1941

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1941

Отец: Ли Михаил Джан

Мать: Ли Акулина Касьяновна

Рождение ребёнка
02.05.1966

Сын: Кочергин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кочергин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
15.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочергин Николай Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close