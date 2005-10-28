Самсоненко (Луценко) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсоненко (Луценко) Вера Андреевна

Самсоненко (Луценко) Вера Андреевна

Место рождения

Константиновка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

02.03.1948

Дата смерти

28.10.2005

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1948

Отец: Луценко Андрей Никанорович

Мать: Луценко Ефросинья Глебовна

Константиновка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
06.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Фрунзе, Киргизская ССР, СССР
Смерть
28.10.2005
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close