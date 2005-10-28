Самсоненко (Луценко) Вера Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1948
Дата смерти28.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1948
Рождение ребёнка
06.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Фрунзе, Киргизская ССР, СССР
Смерть
28.10.2005
Феодосия, Феодосия, Республика Крым