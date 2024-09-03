Майборода Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Майборода Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Майборода Павел
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Холод (Майборода) Просковья Павловна
Отец ребёнка: Майборода Павел
Рождение ребёнка
12.09.1906
Отец ребёнка: Майборода Павел
Рождение ребёнка
1910
Сын: Майборода Савелий Павлович
Отец ребёнка: Майборода Павел
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Майборода Алексей Павлович
Отец ребёнка: Майборода Павел
Смерть
Неизвестно