Майборода Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майборода Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майборода Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Майборода Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майборода Иван Павлович

Отец ребёнка: Майборода Павел

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Холод (Майборода) Просковья Павловна

Отец ребёнка: Майборода Павел

Рождение ребёнка
12.09.1906

Сын: Майборода Павел Павлович

Отец ребёнка: Майборода Павел

Рождение ребёнка
1910

Сын: Майборода Савелий Павлович

Отец ребёнка: Майборода Павел

Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Майборода Алексей Павлович

Отец ребёнка: Майборода Павел

Смерть
Неизвестно

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