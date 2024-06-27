Найденова (Новикова) Анна Прокопьевна
Место рожденияМайминский район, село Верх Пьянково
Дата рождения28.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1954
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1974
Дочь: Молодых (Найденова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Найденов Александр Александрович
Рождение ребёнка
15.04.1976
Сын: Найденов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Найденов Александр Александрович