Найденова (Новикова) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденова (Новикова) Анна Прокопьевна

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Место рождения

Майминский район, село Верх Пьянково

Дата рождения

28.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1954

Отец: не указан

Мать: Новикова Ульяна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
11.12.1974

Дочь: Молодых (Найденова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Найденов Александр Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.04.1976

Сын: Найденов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Найденов Александр Александрович

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

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