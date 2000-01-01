Коробов Кузьма Семенович
Место рожденияРоссия, Кировская область, Медянский район, д.Шлякши
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Коробов Семен Прокопьевич
Мать: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская область, Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Коробова Зоя Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Россия, Кировская обл., Киров
Мать Евдокия, Муж - Константин. Двое детей: Алексей и Ольга
Смерть
Неизвестно