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Коробов Кузьма Семенович

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Место рождения

Россия, Кировская область, Медянский район, д.Шлякши

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Коробов Семен Прокопьевич

Мать: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская область, Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Коробова Зоя Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Россия, Кировская обл., Киров
Мать Евдокия, Муж - Константин. Двое детей: Алексей и Ольга
Смерть
Неизвестно
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